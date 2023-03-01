В вечность отошел легендарный французский нападающий Жюст Фонтен. Славный мировой рекордсмен скончался в возрасте 89 лет.

Достойно внимания Умер легендарный тренер сборной Хорватии, который с командой выигрывал бронзовые медали ЧМ

Путь легенды

В составе сборной Франции нападающий провел 21 матч и отличился 30 голами. Фонтену принадлежит рекорд по количеству забитых мячей на одном чемпионате мира – 13. Это произошло в 1958 году. На этом турнире его команда завоевала бронзовые медали.

За всю историю чемпионатов мира Фонтен занимает четвертую строчку лучших бомбардиров, которую он делит с Лионелем Месси. Однако аргентинцу понадобилось 26 матчей, чтобы забить 13 голов, а французу только 6 поединков.

Вообще Фонтен начал свою карьеру в марокканском клубе Касабланка, за который играл с 1950 по 1953 год. Затем он защищал цвета французских Ниццы и Реймса. За игровую карьеру Фонтен стал четырехкратным чемпионом Франции, двукратным обладателем Кубка Франции, был финалистом Кубка европейских чемпионов.

После завершения карьеры футболиста Жюст Фонтен попробовал себя и в качестве наставника. Мировой рекордсмен тренировал сборную Франции и Марокко. В клубах пробовал свои силы в ПСЖ, а также Тулузе.