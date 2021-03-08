Колишній нападник Вільярреала Франко Акоста у понеділок, 8 березня, був знайдений мертвим. Футболістові було всього 25 років.

Трагічна загибель Франка Акости

Франко Акоста загинув в результаті нещасного випадку недалеко від свого рідного міста Монтевідео, Уругвай. Спортсмен пропав безвісти вдень при спробі переплисти струмок під час святкування свого 25-річчя.

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Акоста спробував переплисти струмок разом зі своїм братом. Однак брат відмовився від затії і повернувся на берег, а Франко продовжив заплив. Не допливши метрів 15 до берега, він покликав на допомогу і зник під водою.

Вранці 8 березня, на третій день пошуків, тіло Акости знайшли недалеко від того місця, де він пропав. Глибина цієї ділянки становить від трьох до чотирьох метрів.

Що відомо про Акосту

Акоста був вихованцем уругвайського Фенікса. У 2015 році він перебрався в іспанський Вільярреал, проте провів за команду лише один матч.

Після цього він встиг пограти за Расинг, а потім повернувся на батьківщину, де пограв за Бостон Рівер, Пласа Колонія і Атлетіко Атенас.

До слова. Вільярреал є суперником київського Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи.