Трагедія у суперника Динамо: 25-річного футболіста знайшли мертвим
Колишній нападник Вільярреала Франко Акоста у понеділок, 8 березня, був знайдений мертвим. Футболістові було всього 25 років.
Джерело:elpais.com
Трагічна загибель Франка Акости
Франко Акоста загинув в результаті нещасного випадку недалеко від свого рідного міста Монтевідео, Уругвай. Спортсмен пропав безвісти вдень при спробі переплисти струмок під час святкування свого 25-річчя.
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Акоста спробував переплисти струмок разом зі своїм братом. Однак брат відмовився від затії і повернувся на берег, а Франко продовжив заплив. Не допливши метрів 15 до берега, він покликав на допомогу і зник під водою.
Вранці 8 березня, на третій день пошуків, тіло Акости знайшли недалеко від того місця, де він пропав. Глибина цієї ділянки становить від трьох до чотирьох метрів.
Що відомо про Акосту
- Акоста був вихованцем уругвайського Фенікса. У 2015 році він перебрався в іспанський Вільярреал, проте провів за команду лише один матч.
- Після цього він встиг пограти за Расинг, а потім повернувся на батьківщину, де пограв за Бостон Рівер, Пласа Колонія і Атлетіко Атенас.
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