Трагедія в Гані: вісім футболістів загинули після падіння автобуса в річку – фото
У Гані молодіжна команда їхала на реєстрацію в футбольній лізі. Водій автобуса не впорався з керуванням і з'їхав в річку.
Шість молодих футболістів загинули на місці, ще двоє померли в лікарні. Про це пише Sports World Ghana.
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Тим, хто вижив надали першу медичну допомогу, але ще чотири футболісти перебувають у важкому стані.
До лікарні доставили ще 24 футболіста з різним ступенем складності травм.
Аварія у Гвінеї
У березні автобус гвінейського футбольного клубу "Етуаль де Гвінея" з другого дивізіону потрапив в аварію, в результаті якої дев'ять гравців команди загинули.
Гравці їхали зі столиці Конакрі на виїзний матч в Канкан – між містами 650 кілометрів. Інцидент трапився менш, ніж на півдорозі, постраждалих евакуювали назад до столиці.