У Гані молодіжна команда їхала на реєстрацію в футбольній лізі. Водій автобуса не впорався з керуванням і з'їхав в річку.

Шість молодих футболістів загинули на місці, ще двоє померли в лікарні. Про це пише Sports World Ghana.

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Тим, хто вижив надали першу медичну допомогу, але ще чотири футболісти перебувають у важкому стані.

До лікарні доставили ще 24 футболіста з різним ступенем складності травм.

Ghana FA dispatches powerful delegation, mourns eight footballers killed in accident https://t.co/tLXBELurR8 pic.twitter.com/jPIGxDYB5e — Ghanasoccernet.com (@Ghanasoccernet) September 20, 2020

Sad day for Ghana. Eight (8) people out of this team have reportedly died while others have sustained injuries after a gory accident on the Offinso road. We mourn with African Vision FC . Rest well guys pic.twitter.com/qcOyOEiJaO — Stephen Zando (@stephenzando) September 20, 2020

Аварія у Гвінеї

У березні автобус гвінейського футбольного клубу "Етуаль де Гвінея" з другого дивізіону потрапив в аварію, в результаті якої дев'ять гравців команди загинули.

Гравці їхали зі столиці Конакрі на виїзний матч в Канкан – між містами 650 кілометрів. Інцидент трапився менш, ніж на півдорозі, постраждалих евакуювали назад до столиці.