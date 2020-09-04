Итальянская "Аталанта" представила новые комплекты форм на следующий сезон. Домашняя форма осталась в традиционных цветах в "черно-синюю" полоску.

Болельщики еще раньше могли увидеть новую домашнюю форму клуба. Теперь фанатам презентовали еще выездной и резервный комплекты, сообщает Twitter итальянцев.

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Традиционные цвета

Основными цветами остались традиционные синий и черный, однако вертикальные полосы на футболке стали несколько тоньше.

Отметим, что у "Аталанты" изменился титульный спонсор.

До этого на передней части футболки находился надпись Radici Group, на новой же форме будет написано Plus500. Контракт с финансовой компанией рассчитан на три следующих сезона. Поставщиком формы для клуба остается Joma.

В презентации формы приняли участие капитан Алехандро Гомес, Луис Мурьель и Ремо Фройлер. В сезоне 2019/20 "Аталанта" заняла третье место и пробилась в групповой этап Лиги чемпионов.