Італійська "Аталанта" презентувала нові комплекти форм на наступний сезон. Домашня форма залишилась у традиційних кольорах у "чорно-синю" смужку.

Вболівальники ще раніше могли побачити нову домашню форму клубу. Тепер фанатам презентували ще виїзний та резервний комплекти, повідомляє Twitter італійців.

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Традиційні кольори

Основними кольорами залишилися традиційні синій та чорний, однак вертикальні смуги на футболці стали дещо тоншими.

Наголосимо, що у "Аталанти" змінився титульний спонсор.

До цього на передній частині футболки був розташований надпис Radici Group, на новій же формі буде написано Plus500. Контракт з фінансовою компанією розрахований на три наступні сезони. Постачальником форми для клубу залишається Joma.

У презентації форми взяли участь капітан Алехандро Гомес, Луїс Мурьєль та Ремо Фройлер. У сезоні 2019/20 "Аталанта" посіла третю сходинку та пробилась до групового етапу Ліги чемпіонів.