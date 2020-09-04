Традиційні кольори: у якій формі гратиме Маліновський за "Аталанту" наступного сезону – фото
Італійська "Аталанта" презентувала нові комплекти форм на наступний сезон. Домашня форма залишилась у традиційних кольорах у "чорно-синю" смужку.
Вболівальники ще раніше могли побачити нову домашню форму клубу. Тепер фанатам презентували ще виїзний та резервний комплекти, повідомляє Twitter італійців.
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Традиційні кольори
Основними кольорами залишилися традиційні синій та чорний, однак вертикальні смуги на футболці стали дещо тоншими.
Наголосимо, що у "Аталанти" змінився титульний спонсор.
До цього на передній частині футболки був розташований надпис Radici Group, на новій же формі буде написано Plus500. Контракт з фінансовою компанією розрахований на три наступні сезони. Постачальником форми для клубу залишається Joma.
У презентації форми взяли участь капітан Алехандро Гомес, Луїс Мурьєль та Ремо Фройлер. У сезоні 2019/20 "Аталанта" посіла третю сходинку та пробилась до групового етапу Ліги чемпіонів.