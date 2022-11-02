Тоттенхэм выбил Марсель из еврокубков в матче с безумными промахами: видео голов

В первый день ноября Марсель сразился с Тоттенхэмом за плей-офф Лиги чемпионов. Английский клуб вырвал победу у французского соперника.

Марсель – Тоттенхэм 1:2

Голы: Шбемба, 45+2 – Лангле, 54, Хойбьерг, 90+5

2 ноября прошли все два матча самой драматической группы "D". Сразу все четыре команды претендовали на все четыре позиции, пишет 24 канал.

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Поединок начался с момента Марселя. Льорис отлично потянул удар от Санчеса.

На экваторе первого тайма проблемы возникли у Тоттенхэма. Сон Хин Мин не смог продолжить встречу из-за травмы. Вместо одного из лидеров "шпор" на поле появился Ив Биссум.

Почти все первые 45 минут английский клуб защищался. Еще один хороший момент упустили хозяева. Верету пробил после отскока мяча из-за "пожара" в штрафной соперника. Но снова на месте был Лерис.

Уже в компенсированное к первому тайму время Марсель достиг своего. На второй добавленной минуте счет в матче стал 1:0 в пользу французов.

Верету сделал идеальную верховую подачу, адресатом которой стал Мбемба. Шансель был совершенно свободным в штрафной соперника и головой пробил мимо Льориса. Уго впервые вынул мяч из сетки своих владений. Гол в раздевалке от Марселя.

Видео гола Марселя

Тоттенхэм не сложил руки, а ответил ударом Кейна. Гарри пробил под перекладину – голкипер потянул мощный выстрел нападающего сборной Англии.

Перерыв пошел на пользу Тоттенхэму. Уже на 54 минуте Перишич пошел выполнять стандарт. Лучше всего на втором этаже сыграл Лангле, который головой сравнял счет в матче 1:1.

Как Тоттенхэм сравнял счет: смотрите видео

Марсель ответил ударом Харита.

На 65-й минуте Тоттенхэм мог впервые в поединке повести в счете. Но гол Кейна не засчитали из-за офсайда.

Безумная концовка матча

Команды выдали сумасшедшую концовку матча. Хойберг попал в перекладину ворот Тоттенхэма.

Марсель мог забивать уже в следующей атаке. Харит обыграл соперника на рывке и вплотную пробивал по воротам Льориса. Если бы не Перишич, прибежавший подстраховать защитников, голкиперу "шпор" можно было только посочувствовать. Иван собой заблокировал выстрел.

На 87-й минуте хозяева имели 100-процентную возможность забить. Колашинац в упор расстреливал головой ближний угол ворот Тоттенхэма. Непонятно, как не забил Сеад и даже не попал в ворота. За голову схватилась вся команда.

На пятой добавленной минуте Тоттенхэм выбежал в стремительную контратаку, которую мощным ударом закончил Хойберг.

Тоттенхэм вырвал победу у Марселя 1:2. Такой результат стал роковым для французов в борьбе за продолжение выступлений в Лиге чемпионов.