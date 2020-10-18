"Тоттенхэм" 18 октября встречается на своем поле с "Вест Хэмом" в 5-м туре АПЛ. Посмотреть матч можно онлайн, не покидая Спорт 24.

Поединок "Тоттенхэм" – "Вест Хэм" состоится 18 сентября, сообщает 24 канал. Начало матча 5-го тура АПЛ в 18:30.

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"Тоттенхэм" – "Вест Хэм" где смотреть

Трансляцию матча "Тоттенхэм" – "Вест Хэм" проведет телеканал Setanta. Просмотр игры доступен для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo.

Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не оставляя сайт Спорт 24.

Также канал Setanta доступен на платформе oll.tv. Для этого необходимо иметь подписку на пакет xtra sport oll inclusive.