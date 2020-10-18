"Тоттенхем" 18 жовтня зустрічається на власному полі з "Вест Хемом" у 5-му турі АПЛ. Переглянути матч можна онлайн, не покидаючи Спорт 24.

Поєдинок "Тоттенхем" – "Вест Хем" відбудеться 18 вересня, повідомляє 24 канал. Початок матчу 5-го туру АПЛ о 18:30.

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"Тоттенхем" – "Вест Хем" де дивитися

Трансляцію матчу "Тоттенхем" – "Вест Хем" проведе телеканал Setanta. Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo.

Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн", якою вони можуть скористатися, не залишаючи сайт Спорт 24.

Також канал Setanta доступний на платформі oll.tv. Для цього необхідно мати підписку на пакет xtra sport oll inclusive.