В понедельник, 25 января, Тоттенхэм сыграл на выезде против Уикома в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Опытные гости без проблем вышли в следующий раунд турнира.

Источник: 24 канал

Уиком– Тоттенхэм 1:4

Голы: Оньединма, 25 – Бэйл, 45+2, Винкс, 86, Ндомбеле, 87, 90+3

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Тоттенхэм подошел к матчу в статусе явного фаворита этого кубкового противостояния. Команды долго не могли создать что-то действительно опасное. Харт справился с ударом головой в упор, который после прострела нанес Маскве.

Ответ от гостей был не менее хорошим. Бэйл получил передачу и уже был готов завершать атаку. Казалось, что мяч, после его удара в одно касание со среднего расстояния, окажется в сетке, но он пролетел мимо стойки.

Уже в середине первого тайма футболисты скромного Уикома шокировали гостей. На 25-й минуте Оньединма откликнулся на передачу в район 11-метрового удара и в упор расстрелял голкипера "шпор" – 1:0.

Дважды каркас ворот спасал хозяев встречи. Сперва Сиссоко совершил рывок к воротам соперника, поддержав в атаке партнера по команде. Он получил фантастическую передачу и пробил с границы штрафной и попал в правую стойку. А во втором эпизоде Танганга сыграл лучше всех на втором этаже во время исполнения стандарта и сильно пробил головой, но мяч попал в перекладину.

В добавленное к первому тайму время Тоттенхэм все-таки сравнял счет, а сделал это Бэйл. Гарет получил классную передачу от Лукаса, которая вывела его один на один с голкипером. Валлиец без проблем эффектно переиграл вратаря Викома – 1:1.

После перерыва гости упустили несколько убийственных возможностей, чтобы выйти вперед в счете. Сперва стража ворот проверил Кейн и Лукас. А впоследствии дважды опасность у владений хозяев создал Сон. И все же в конце встречи Тоттенхэму удалось забить. Сначала Винкс подхватил мяч после "пожара" в штрафной соперника и мастерски пробил из-за пределов площадки – 1:2.

Не прошло и минуты, как "шпоры" снова забили. На этот раз Сон ворвался в штрафную, увидел перед воротами свободного Ндомбеле, который без лишних проблем перевел мяч во владение соперника – 1:3 голкипер лишь взглядом провел мяч.

На этом Ндомбеле не остановился и в добавленное арбитром к матчу время оформил дубль. Он эффектно обыграл двух опекунов в их штрафной и мощно пробил под ближнюю штангу – 1:4. Вратарь хозяев не видел удара, поэтому даже не среагировал на выстрел.

Тоттенхэм вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где его уже ждет Эвертон.

Уиком – Тоттенхэм видеообзор