У понеділок, 25 січня, Тоттенхем зіграв на виїзді проти Уікома у рамках 1/16 фіналу Кубка Англії. Досвідчені гості без проблем вийшли в наступний раунд турніру.

Джерело: 24 канал

Уіком– Тоттенхем 1:4

Голи: Оньєдінма, 25 – Бейл, 45+2, Вінкс, 86, Ндомбеле, 87, 90+3

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Тоттенхем підійшов до матчу у статусі явного фаворита цього кубкового протистояння. Команди довго не могли створити щось справді небезпечне. Харт впорався із ударом головою впритул, якого після прострілу завдавав Маскве.

Відповідь від гостей була не менш хорошою. Бейл отримав передачу та вже був готовий завершувати атаку. Здавалось, що м'яч, після його удару в один дотик із середньої відстані, опиниться в сітці, але він пролетів повз стійку.

Вже у середині першого тайму футболісти скромного Уікома шокували гостей. На 25-й хвилині Оньєдінма відгукнувся на передачу в район 11-метрового удару та впритул розстріляв голкіпера "шпор" – 1:0.

Двічі каркас воріт рятував господарів зустрічі. Спершу Сіссоко здійснив ривок до воріт суперника, підтримавши в атаці партнера по команді. Він отримав фантастичну передачу та пробив з межі штрафного майданчика та поцілив у праву стійку. А у другому епізоді Танганга зіграв найкраще на другому поверсі під час виконання стандарту та сильно пробив головою, але м'яч влучив у поперечину.

У доданий до першого тайму час Тоттенхем таки зрівняв рахунок, а зробив це Бейл. Гарет отримав класну передачу від Лукаса, яка вивела його сам на сам з голкіпером. Валлієць без проблем ефектно переграв воротаря Вікома – 1:1.

Після перерви гості втратила декілька вбивчих нагод, щоб вийти вперед у рахунку. Спершу стража воріт перевірив Кейн та Лукас. А згодом двічі небезпеку біля володінь господарів створив Сон. Та все ж наприкінці зустрічі Тоттенхему вдалось забити. Спершу Вінкс підхопив м'яч після "пожежі" у штрафному суперника та майстерно пробив з-за меж майданчика – 1:2.

Не минуло й хвилини, як "шпори" знову забили. Цього разу Сон увірвався у штрафний, побачив перед воротами вільного Ндомбеле, який без зайвих проблем перевів м'яч у володіння суперника – 1:3 голкіпер лише поглядом провів м'яч.

На цьому Ндомбеле не зупинився та у доданий арбітром до матчу час оформив дубль. Він ефектно обіграв двох опікунів у їх штрафному та потужно пробив під ближню стійку – 1:4. Воротар господарів не бачив удару, тому навіть не зреагував на постріл.

Тоттенхем вийшов в 1/8 фіналу Кубка Англії, де на нього вже чекає Евертон.

Уіком – Тоттенхем відеоогляд