2 января Тоттенхэм в матче 17 тура АПЛ дома разгромил Лидс со счетом 3:0. Команда Жозе Моуринью прервала серию из четырех подряд матчей без побед.

Тоттенхэм – Лидс 3:0

Голы: Кейн, 29 (пен.), Сон, 43, Алдервейрелд, 50

Смотрите также Лацио неожиданно хочет подписать Зинченко

"Шпоры" повели в счете на 29-й минуте поединка – Кейн реализовал пенальти. В концовке первого тайма Сон Хин Мин удвоил преимущество хозяев поля. Это 100-й гол вингера за Тоттенхэм во всех турнирах.

Видео гола Кейна

Видео гола Сона​

На 50-й минуте Тоби Альдервейрельд забил третий гол "шпор" в матче. В компенсированное время Тоттенхэм остался в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Мэтт Доэрти.

Видео гола Альдервейрельда