Тоттенхэм разгромил Лидс и вернулся в чемпионскую гонку: видео
2 января Тоттенхэм в матче 17 тура АПЛ дома разгромил Лидс со счетом 3:0. Команда Жозе Моуринью прервала серию из четырех подряд матчей без побед.
Тоттенхэм – Лидс 3:0
Голы: Кейн, 29 (пен.), Сон, 43, Алдервейрелд, 50
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"Шпоры" повели в счете на 29-й минуте поединка – Кейн реализовал пенальти. В концовке первого тайма Сон Хин Мин удвоил преимущество хозяев поля. Это 100-й гол вингера за Тоттенхэм во всех турнирах.
Видео гола Кейна
Видео гола Сона
На 50-й минуте Тоби Альдервейрельд забил третий гол "шпор" в матче. В компенсированное время Тоттенхэм остался в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Мэтт Доэрти.
Видео гола Альдервейрельда
- Тоттенхэм поднялся на третье место в АПЛ. Лидс занимает 11 позицию.
- 5 января Тоттенхэм сыграет с Брэнтфорд в полуфинале Кубка английской лиги. Лидс 10 января встретится с Кроули Таун в 1/32 финала Кубка Англии.
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