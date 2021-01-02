2 січня Тоттенхем у матчі 17 туру АПЛ вдома розгромив Лідс з рахунком 3:0. Команда Жозе Моурінью перервала серію з чотирьох поспіль матчів без перемог.

Тоттенхем – Лідс 3:0

Голи: Кейн, 29 (пен.), Сон, 43, Алдервейрелд, 50

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"Шпори" повели в рахунку на 29-й хвилині поєдинку – Кейн реалізував пенальті. У кінцівці першого тайму Сон Хин Мін подвоїв перевагу господарів поля. Це 100-й гол вінгера за Тоттенхем у всіх турнірах.

Відео голу Кейна

Відео голу Сона

На 50-й хвилині Тобі Альдервейрельд забив третій гол "шпор" в матчі. У компенсований час Тоттенхем залишився в меншості – другу жовту картку отримав Метт Доерті.

Відео голу Альдервейрельда