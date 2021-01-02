Украинский защитник МанСити Александр Зинченко неожиданно заинтересовал Лацио. Итальянцы хотят арендовать футболиста с правом выкупа.

Пока Александр Зинченко продолжает работать в футболке Манчестер Сити на него охотится Лацио. "Орлы" хотят, чтобы украинец стал заменой Сенады Лулича, который из-за травм не может играть еще с февраля 2020 года, сообщает Corriere dello Sport.

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Неожиданный вариант для Зинченко

В итальянском клубе ждут окончательный вердикт врачей, которые скажут сроки восстановления футболиста. Но капитан римлян уже точно пропустит большой отрезок сезона. Поэтому Лацио нужно выходить на рынок, чтобы усилить проблемное звено на поле.

Украинец не является стабильным игроком основы англичан, поэтому такой вариант с арендой может заинтересовать футболиста сборной Украины. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Зинченко в 20 миллионов евро.

Сам МанСити не слишком хочет расставаться с украинским футболистом. Но готов пересмотреть все предложения от клубов. Контракт Зинченко с "горожанами" рассчитан до лета 2024-го года.

Также конкурентами Александра за трансфер в Лацио могут стать защитник Лилля Домагой Брадарич и талант сербских Чукаричек Димитрие Каменович.