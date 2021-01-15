Вингер Тоттенхэма Гарет Бэйл, права на которого принадлежат Реалу, вернется в мадридский клуб в конце сезона.

"Шпоры" не собираются выкупать вингера после завершения срока аренды. Об этом сообщает The Times.

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Бэйл не впечатлил Тоттенхэм, а потому клуб пока что не настроен на продление арендного соглашения или выкуп 31-летней звезды. Его контракт с Реалом действует до лета 2022 года.

Что известно о карьере Бэйла

Гарет Бэйл перебрался на Туманный Альбион в сентябре 2020 года. Игрок сборной Уэльса в общей сложности провел 12 матчей в составе Тоттенхэма.

В нынешнем сезоне Бэйл не смог отвоевать себе место в основе Тоттенхэма. На его счету 3 гола.

После возвращения в Реал Бэйл надеется получить еще один шанс закрепиться в основном составе команды. В конце декабря Бэйл получил травму.