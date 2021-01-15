Вінгер Тоттенхема Гарет Бейл, права на якого належать Реалу, повернеться в мадридський клуб в кінці сезону.

"Шпори" не збираються викуповувати вінгера після завершення терміну оренди. Про це повідомляє The Times.

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Бейл не вразив Тоттенхем, а тому клуб поки що не налаштований на продовження орендної угоди чи викуп 31-річної зірки. Його контракт з Реалом чинний до літа 2022 року.

Що відомо про кар'єру Бейла

Гарет Бейл перебрався на Туманний Альбіон у вересні 2020 року. Гравець збірної Уельсу загалом провів 12 матчів у складі Тоттенхема.

У нинішньому сезоні Бейл не зміг відвоювати собі місце в основі Тоттенхема. На його рахунку 3 голи.

Після повернення в Реал Бейл сподівається отримати ще один шанс закріпитися в основному складі команди. В кінці грудня Бейл отримав травму.