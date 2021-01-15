Снова в топе: УПЛ вернула себе место в списке самых дорогих европейских чемпионатов
Авторитетный статистический портал Transfermarkt сделал переоценку футболистов, выступающих в украинской Премьер-лиге.
Теперь общая стоимость игроков нашего чемпионата составляет 398 миллионов 750 тысяч евро. Об этом сообщает сайт портала.
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Эта цифра позволила украинской Премьер-лиге вернуться, после небольшого перерыва, на 11 место в рейтинге самых дорогих чемпионатов Европы.
Добавим, что до топ-10 нам, к сожалению, очень далеко. А ближайшие преследователи УПЛ из австрийской Бундеслиги, сегодня имеют ценник в 332 миллионов 980 тысяч евро.
Топ-11 самых дорогих чемпионатов Европы по стоимости игроков
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