Авторитетный статистический портал Transfermarkt сделал переоценку футболистов, выступающих в украинской Премьер-лиге.

Теперь общая стоимость игроков нашего чемпионата составляет 398 миллионов 750 тысяч евро. Об этом сообщает сайт портала.

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Эта цифра позволила украинской Премьер-лиге вернуться, после небольшого перерыва, на 11 место в рейтинге самых дорогих чемпионатов Европы.

Добавим, что до топ-10 нам, к сожалению, очень далеко. А ближайшие преследователи УПЛ из австрийской Бундеслиги, сегодня имеют ценник в 332 миллионов 980 тысяч евро.

Топ-11 самых дорогих чемпионатов Европы по стоимости игроков