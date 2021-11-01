Тоттенхэм официально уволил тренера после провального поражения

Руководство Тоттенхэма объявило об уходе Нуну Эшпириту Санту с должности главного тренера. Португалец покидает клуб вместе со своим тренерским штабом.

"Мы хотим поблагодарить его"

Видимо, позорное поражение от Манчестер Юнайтед стало последней каплей для руководства Тоттенхэма. Лондонский клуб проиграл со счетом 0:3.

Смотрите также: Вест Хэм выбил МанСити из Кубка лиги, Ярмоленко стал обидчиком клуба Зинченко: видео

Я знаю, насколько Нуну и его тренерский штаб хотели добиться успеха, и я сожалею, что нам пришлось принять это решение. Нуну настоящий джентльмен, и здесь ему всегда будут рады. Мы хотим поблагодарить его и его тренерский штаб и пожелать им успехов в будущем,

– отметил спортивный директор "шпор" Фабио Паратичи.