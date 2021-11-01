"Ми хочемо подякувати йому"
Певно, що ганебна поразка від Манчестер Юнайтед стала останньою краплею для керівництва Тоттенхема. Лондонський клуб програв з рахунком 0:3.
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Я знаю, наскільки Нуну та його тренерський штаб хотіли досягти успіху, і я шкодую, що нам довелося ухвалити це рішення. Нуну справжній джентльмен, і тут йому завжди будуть раді. Ми хочемо подякувати йому та його тренерському штабу та побажати їм успіхів у майбутньому,
– зазначив спортивний директор "шпор" Фабіо Паратічі.
- Нуну раніше працював у Вулверхемптоні. Тоттенхем очолив у червні 2021 року.
- Лондонський Тоттенхем на власному полі поступився Манчестер Юнайтед. Поєдинок завершився перемогою "червоних дияволів" 0:3.
- Після 10-ти турів АПЛ Тоттенхем розташувався на 8-й сходинці.