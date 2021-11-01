"Мы хотим поблагодарить его"
Видимо, позорное поражение от Манчестер Юнайтед стало последней каплей для руководства Тоттенхэма. Лондонский клуб проиграл со счетом 0:3.
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Я знаю, насколько Нуну и его тренерский штаб хотели добиться успеха, и я сожалею, что нам пришлось принять это решение. Нуну настоящий джентльмен, и здесь ему всегда будут рады. Мы хотим поблагодарить его и его тренерский штаб и пожелать им успехов в будущем,
– отметил спортивный директор "шпор" Фабио Паратичи.
- Нуну раньше работал в Вулверхэмптоне. Тоттенхэм возглавил в июне 2021 года.
- Лондонский Тоттенхэм на своем поле уступил Манчестер Юнайтед. Поединок завершился победой "красных дьяволов" 0:3.
- После 10-ти туров АПЛ Тоттенхэм расположился на 8-й строчке.