Провал в ЛЧ стал последней каплей: Тоттенхэм официально уволил главного тренера
Источник:Тоттенхэм
За десять туров до завершения чемпионата "шпоры" решили произвести изменения на тренерском мостике. Неудовлетворительные результаты команды в последние месяцы вынудили президента Тоттенхэма пойти на такой шаг.
Итальянский специалист Антонио Конте покинул пост главного тренера Тоттенхэма. Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба.
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Завершение каденции Конте
Главный тренер Антонио Конте покинул клуб по взаимному согласию. Мы вышли в Лигу чемпионов в первый сезон Антонио в клубе. Мы благодарим Антонио за его вклад и желаем ему всего наилучшего в будущем,
– говорится в сообщении клуба.
Контракт 53-летнего итальянца был рассчитан до лета, но президент Тоттенхэма Дэниел Леви принял решение о досрочном расторжении договора.
У нас осталось 10 игр Премьер-лиги, и нас ждет борьба за место в Лиге чемпионов. Нам всем нужно сплотиться. Каждый должен сделать все возможное, чтобы обеспечить наилучший результат для нашего клуба и замечательных, преданных болельщиков,
– заявил президент "шпор".
До конца сезона обязанности главного тренера будет исполнять итальянец Кристиан Стеллини. Ему будет помогать Райан Мэйсон.
После 28 сыгранных матчей Тоттенхэм занимает 4 место в турнирной таблице и борется за попадание в зону Лиги чемпионов. В спину "шпорам" дышит Ньюкасл, который отстает всего на 2 пункта, но имеет две игры в запасе.
Конте во главе Тоттенхэма
- Антонио Конте возглавил Тоттенхэм в ноябре 2021 года.
- В первом сезоне команда под его руководством сумела добыть путевку в Лигу чемпионов.
- Во главе Тоттенхама он провел 76 матчей, в которых одержал 41 победу, 12 поединков завершились вничью, а 23 поражениями.
- В нынешнем сезоне "шпоры" на стадии 1/8 финала вылетели из ЛЧ от Милана, а в 1/8 Кубка Англии уступили представителю Чемпионшипа Шеффилд Юнайтед.