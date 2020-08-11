Лондонский "Тоттенхэм" официально объявил о трансфере полузащитника сборной Дании Пьера-Эмиля Хейбьерга.

Хейбьерг перешел в "Тоттенхэм" из "Саутгемптона". О трансфере официально сообщает сайт "шпор".

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Детали трансфера

25-летний футболист подписал контракт сроком на 5 лет. Пьер-Эмиль будет играть в "Тоттенхэме" под 5-м номером.

По данным специализированного портала Transfermarkt, трансфер Хейбьерга обошелся "Тоттенхэму" в 16,5 миллиона евро.

Что известно о Хейбьерге? Футболист с 2012 года находился в структуре "Баварии". В Германии, кроме мюнхенского клуба, защищал цвета "Аугсбурга" и "Шальке". В 2016 году перешел в "Саутгемптон" за 15 миллионов евро.

"Тоттенхэм" продал Уокера-Питерса

Вместе с тем, "шпоры" объявили о продаже защитника Кайла Уокер-Питерса. С нового сезона защитник будет выступать за "Саутгемптон".

"Святые" заплатили "Тоттенхэму" за Уокер-Питерса более 13 миллионов евро.