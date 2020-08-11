Лондонський "Тоттенхем" офіційно оголосив про трансфер півзахисника збірної Данії П'єра-Еміля Гейб'єрга.

Гейб'єрг перейшов у "Тоттенхем" із "Саутгемптона". Про трансфер офіційно повідомляє сайт "шпор".

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Деталі трансферу

25-річний футболіст підписав контракт терміном на 5 років. П'єр-Еміль гратиме у "Тоттенхемі" під 5-м номером.

За даними спеціалізовано порталу Transfermarkt, трансфер Гейб'єрга обійшовся "Тоттенхему" в 16,5 мільйона євро.

Що відомо про Гейб'єрга? Футболіст з 2012 року перебував у структурі "Баварії". У Німеччині, окрім мюнхенського клубу, захищав кольори "Аугсбурга" та "Шальке". У 2016 році перейшов у "Саутгемптон" за 15 мільйонів євро.

"Тоттенхем" продав Уокера-Пітерса

Разом з тим, "шпори" оголосили про продаж захисника Кайла Уокер-Пітерса. З нового сезону оборонець виступатиме за "Саутгемптон".

"Святі" заплатили "Тоттенхему" за Уокер-Пітерса понад 13 мільйонів євро.