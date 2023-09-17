Тоттенхэм – Шеффилд Юнайтед 2:1

Голы: Ришарлисон, 90+8, Кулушевски, 90+10 – Хаммер, 73

В матче пятого тура Тоттенхэм был близок к первому поражению в новом сезоне АПЛ. Лондонцы на 90+8-й минуте уступали Шеффилду Юнайтеду со счетом 0:1, однако в конце создали настоящую футбольную сказку.

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Превзошли свое же достижение

Игра подходила к концу и Шеффилд Юнайтед уже готовился праздновать победу, которую андердогу должен был принести Густаво Хамер благодаря своему голу на 73-й минуте. Он забил его после сильного вбрасывания из аута, попав в нижний угол ворот Гульельмо Викарио.

Однако до финального свистка "шпоры" смогли сделать фантастический камбэк, забив 2 гола после семи сыгранных минут компенсированного времени.

Сначала форвард сборной Бразилии Ришарлисон отметился результативным ударом головой после розыгрыша углового, а уже через 2 минуты во время быстрой комбинации хозяев поля он ассистировал шведу Деяну Кулушевски!

Таким образом, подопечные Анте Постекоглу, который был номинирован на лучшего тренера года по версии ФИФА вошли в историю. До этого ни одна команда АПЛ не выигрывала матч, в котором уступала на 90+8 минуте поединка.

Интересно, что Тоттенхэм превзошел исторический рекорд лиги по самому позднему камбэку, который также принадлежал ему. В январе 2022 года "шпоры" вырвали победу над Лестером, уступая 90+5-й минуте матча.