Тоттенхем – Шеффілд Юнайтед 2:1

Голи: Рішарлісон, 90+8, Кулушевскі, 90+10 – Хамер, 73

У матчі п'ятого туру Тоттенхем був близьким до першої поразки у новому сезоні АПЛ. Лондонці на 90+8-й хвилині поступалися Шеффілд Юнайтед з рахунком 0:1, проте в кінці створили справжню футбольну казку.

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Перевершили своє ж досягнення

Гра добігала свого кінця й Шеффілд Юнайтед уже готувався святкувати перемогу, яку андердогу мав принести Густаво Хамер завдяки своєму голу на 73-й хвилині. Він забив його після сильного вкидання з ауту, поціливши в нижній кут воріт Гульєльмо Вікаріо.

Проте до фінального свистка "шпори" спромоглися на фантастичний камбек, забивши 2 голи після семи зіграних хвилин компенсованого часу.

Спочатку форвард збірної Бразилії Рішарлісон відзначився результативним ударом головою після розіграшу кутового, а вже за 2 хвилини під час швидкої комбінації господарів поля він асистував шведу Деяну Кулушевскі!

Таким чином, підопічні Анте Постекоглу, який був номінований на найкращого тренера року за версією ФІФА, увійшли в історію. До цього жодна команда АПЛ не виграла матч, в якому поступалася на 90+8-й хвилині поєдинку.

Цікаво, що Тоттенхем перевершив історичний рекорд ліги за найпізнішим камбеком, який також належав йому. У січні 2022 року "шпори" вирвали перемогу над Лестером, поступаючись до 90+5-ї хвилини матчу.