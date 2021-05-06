Кто возглавит Тоттенхэм
Тоттенхэм уже контактировал с 63-летним специалистом, сообщает Sky Sport Deutschland со ссылкой на журналиста Данкана Касла.
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По данным Transfermarkt, контракт Гасперини с Аталантой действует до 30 июня 2021 года.
Иностранные СМИ также сообщали, что Тоттенхэм ведет переговоры с экс-тренером Челси и Ювентуса Маурицио Сарры.
Впрочем, как пишет Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в услугах Сарри заинтересован Милан.
Кроме Гасперини и Сарри, Тоттенхэм связывают с бывшим тренером РБ Лейпциг Ральфом Рангником и наставником Аякса Эриком тен Хагом. Однако Тенг Хаг недавно заключил новый контракт с Аяксом.
- Как известно, Тоттенхэм 19 апреля уволил португальца Жозе Моуринью. Сейчас команда занимает 6 место в турнирной таблице АПЛ.
- Что до Гасперини, то специалист с 2016 года возглавляет Аталанту, в которой играет украинец Руслан Малиновский. Гасперини тренировал Кротоне, Дженоа, Интер и Палермо.