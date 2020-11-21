"Тоттенхем" зумів здобути перемогу у матчі проти "Манчестер Сіті". Три зароблені очки в цьому матчі дозволили "шпорам" піднятися на перше місце в турнірній таблиці АПЛ.

Тоттенхем – Манчестер Сіті 2:0

Голи: Сон, 5, Ло Чельсо, 65

Цей матч привертав до себе увагу тренерською дуеллю – Жозе Моуріньо проти Пепа Гвардіоли. І знову цього разу Гвардіолі не вдалося обіграти суперника.

"Тоттенхем" в цьому матчі відкрив рахунок вже в дебюті зустрічі – Ндомбеле зробив закидання на Сона, і південнокореєць пробив з-за меж штрафного майданчика. М'яч пролетів поміж ніг Едерсона та залетів у ворота.

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Після цього ініціативою на полі заволоділи гості. Але забити не зуміли. Хоча ще у першому таймі обидві команди обмінялися взяттями воріт, які арбітр скасував.

У першому випадку не зарахували гол Кейна. "Шпори" розігнали чудову атаку в дотик, яку влучним пострілом замикав Кейн. Але нападник був в офсайді, тому арбітр справедливо не зарахував взяття воріт.

Гол "МанСіті" ж не зарахували через гру рукою Жезуса. Нападник отримав пас у штрафному майданчику, але коли приймав м'яч, підіграв собі рукою. Арбітр не одразу зафіксував порушення, дозволивши дограти епізод. Тож Жезус скинув на Ляпорта, і вже захисник відправив м'яч у кут воріт Льоріса. Та після цього після перегляду відеоповтору гол не зарахували.

Автором другого голу у матчі, який було зараховано, став Джованні Ло Чельсо. При цьому півзахисник лише за мить до того вийшов на поле на заміну. Пас на фланг на нього віддав Кейн, і гравець пробив повз голкіпера.

Наприкінці матчу "містяни" могли забити один гол, але Льоріс видав чудовий сейв після удару Жезуса.

Завдяки цій перемозі "Тоттенхем" підіймається на перше місце в турнірній таблиці. Правда їх ще може обійти "Лестер", який поки не зіграв свій матч проти "Ліверпуля". "Мерсисайдці" теж можуть перемогти, але в такому випадку вони наберуть однакову кількість очок з "Тоттенхемом".

"МанСіті" ж залишився на десятому місці в турнірній таблиці.