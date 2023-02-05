Прощай, золото: рекордный гол Кейна помог Тоттенхэму одолеть Манчестер Сити – видеообзор

Лондонцы минимально обыграли действующего чемпиона, а Харри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории своего клуба. Этот результат сыграл на руку Арсеналу.

Тоттенхэм – Манчестер Сити 1:0

Гол: Кейн, 15.

В эти выходные в Англии прошел 22 тур АПЛ сезона 2022-2023. В центральном поединке уик-энда Тоттенхэм принимал действующего чемпиона турнира Манчестер Сити, пишет 24 канал.

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Команда Антонио Конте попала в черную полосу, ведь с начала этого года уже трижды поступала в чемпионат. В свою очередь Сити проигрывал только МЮ, а проигрыш Арсенала Эвертону давал шансы подопечным Гвардиолы вернуться в гонку за чемпионство.

Рекордный гол Кейна

Впрочем, против фаворита Тоттенхэм смог построить качественную игру в обороне и был не менее острым в нападении. Счет на 15-й минуте открыли именно лондонцы. После обрезки от Родри мяч оказался у Хейбьерга.

Датчанин вывел на ударную позицию Кейна, который и прошил Эдерсона. Этот гол стал для англичанина историческим. Благодаря ему Харри стал лучшим бомбардиром в истории Тоттенхэма. На его счету теперь 267 голов за "шпор", тогда как у Джимми Гривза – 266.

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Арсеналу на руку

Как выяснилось, это был единственный точный удар в поединке. Манчестер Сити ожидаемо контролировал мяч, но по уровню реальной угрозы чужим воротам Тоттенхэм не уступал гостям. За три минуты до конца лондонцы остались в меньшинстве (два "горчичника" заработал Ромеро).

Однако на счет это не отразилось. МанСити остается вторым с отставанием в 5 баллов от Арсенала, к тому же имеющего матч в запасе. В свою очередь Тоттенхэм приближается к четвертому Ньюкаслу на расстояние одного балла. Правда, и "сороки" сыграли на игру меньше.

Видеообзор матча Тоттенхэм – Манчестер Сити: