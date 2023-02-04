Вулверхэмптон – Ливерпуль 3:0

Голы: Матип, 5 (автогол), Доусон, 12, Невеш, 71.

В чемпионате Англии проходят поединки 22 тура АПЛ. В первом матче субботы произошла сенсация, когда Эвертон минимально одолел лидера "Арсенал".

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Не меньшая сенсация произошла и в матче Вулверхэмптона против Ливерпуля. "Волки" ведут борьбу за выживание, тогда как "красные" застряли внутри таблицы и проваливают сезон.

Очередное унижение мерсисайдцев

Игра с первых минут пошла не по сценарию команды Клоппа. Уже на пятой минуте после прострела почти с лицевой линии Матип умудрился срезать мяч в свои ворота.

А уже на 12-м обороте секундной стрелки хозяева развили успех. После подачи от Куньи Гакпо заблокировал удар Килмана, но первым на добивании оказался Доусон, которому никто не помешал.

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Очнуться мерсисайдцы так и не смогли. Били они по воротам Са часто (22 раза), но все летело мимо. В то же время "волки" смогли во втором тайме довести счет до разгромного. После прострела Траоре никто не помешал Невешу расстрелять ворота Алиссона.

Ливерпуль продолжает свою ужасную серию в 2023 году, проиграв три из четырех матчей в АПЛ. Поражение опустило "красных" на десятую строчку, тогда как Вулверхэмптон покинул зону вылета, вернув туда Эвертон.

Видеообзор матча Вулверхэмптон – Ливерпуль: