Тоттенхем – Манчестер Сіті 1:0

Гол: Кейн, 15.

Цими вихідними в Англії пройшов 22 тур АПЛ сезону 2022-2023. У центральному поєдинку вікенду Тоттенхем приймав чинного чемпіона турніру Манчестер Сіті, пише 24 канал.

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Команда Антоніо Конте потрапила у чорну смугу, адже з початку цього року вже тричі поступала в чемпіонаті. У свою чергу Сіті програвав лише МЮ, а програш Арсенала Евертону давав шанси підопічним Гвардіоли повернутись в гонку за чемпіонство.

Рекордний гол Кейна

Втім проти фаворита Тоттенхем зміг побудувати якісну гру в обороні та був не менш гострим в нападі. Рахунок на 15-й хвилині відкрили саме лондонці. Після обрізки від Родрі м'яч опинився у Хейб'єрга.

Данець вивів на ударну позицію Кейна, який і прошив Едерсона. Цей гол став для англійця історичним. Завдяки ньому Харрі став найкращим бомбардиром в історії Тоттенхема. На його рахунку тепер 267 голів за "шпор", тоді як у Джиммі Грівза – 266.

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Арсеналу на руку

Як виявилось, це був єдиний точний удар у поєдинку. Манчестер Сіті очікувано контролював м'яч, але за рівнем реальної загрози чужим воротам Тоттенхем не поступався гостям. За три хвилини до кінця лондонці залишились в меншості (два "гірчичника" заробив Ромеро).

Проте на рахунок це не вплинуло. МанСіті залишається другим з відставанням у 5 балів від Арсеналу, який до того ж має матч в запасі. У свою чергу Тоттенхем наближається до четвертого Ньюкасла на відстань одного балу. Правда, і "сороки" зіграли на гру менше.

Відеоогляд матчу Тоттенхем – Манчестер Сіті: