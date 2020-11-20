Начало матча 9-го тура АПЛ "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" в 19:30. Об этом сообщает 24 канал.

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"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити": где смотреть

Матчи АПЛ в Украине транслирует канал Setanta Sport. Он доступен на ОТТ-сервисам: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).

Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.

Перед игрой

Обе команды подходят к матчу с разной позицией в турнирной таблице. "Тоттенхэм" проиграл всего один матч и занимает второе место. Впрочем, команда Жозе Моуринью только начинает встречаться с топ-командами АПЛ.

"Манчестер Сити" сыграл на матч меньше, чем "Тоттенхэм". "Горожане" набрали 12 очков, что позволяет команде Пепа Гвардиолы занимать десятое место.