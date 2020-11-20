Початок матчу 9-го туру АПЛ "Тоттенхем" – "Манчестер Сіті" о 19:30. Про це повідомляє 24 канал .

Матчі АПЛ в Україні транслює канал Setanta Sport. Він доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса).

Перед грою

Обидві команди підходять до матчу з різною позицією у турнірній таблиці. "Тоттенхем" програв усього один матч і посідає друге місце. Втім, команда Жозе Моурінью тільки починає зустрічатися з топ-командами АПЛ.

"Манчестер Сіті" зіграв на матч менше, аніж "Тоттенхем". "Містяни" набрали 12 очок, що дозволяє команді Пепа Гвардіоли посідати 10-е місце.