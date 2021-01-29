В центральному матчі 20-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) Ліверпуль обіграв на чужому полі Тоттенхем – 3:1.

Джерело: 24 канал

Тоттенхем – Ліверпуль 1:3

Голи: Хейбьєрг, 49 – Фірміно, 45+4, Александер-Арнольд, 47, Мане, 65

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Вже на другій хвилині рахунок міг відкрити Мане, але сенегалець з 10 метрів пробив вище воріт. Через пару хвилин Сон Хин Мін вийшов сам на сам і вразив ворота Ліверпуля. Втім, арбітр відмінив гол через офсайд у корейця.

В середині тайму відмінні момент мав Мане, але з близької відстані відправив м'яч прямо в руки Льорісу. Рахунок був відкритий перед самим свистком на перерву. Мане отримав пас в штрафному, прострілив уздовж воріт і Фірміно вразив порожні ворота.

На початку другої половини Салах не реалізував прекрасний момент, пробивши повз ворота з близької відстані. Через хвилину Мане завдав удар з кута штрафного, Льоріс відбив удар, але Александер-Арнольд добив м'яч з близької відстані.

Через пару хвилин розрив в рахунку скоротив Хейбьєрг, якому вдався відмінний удар здалеку. На 56-й хвилині Салах вразив ворота Тоттенхема, але гол був відмінений через гру рукою Фірміно на початку гольовий атаки. В середині тайму третій гол забив Мане, який скористався помилкою Родона.

Тоттенхем – Ліверпуль відеоогляд матчу