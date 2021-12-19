Тоттенхэм вырвал ничью в скандальной игре с Ливерпулем: ляп Алиссона и удаление Робертсона

Тоттенхэм и Ливерпуль встретились 19 декабря в центральном матче 18-го тура английской Премьер-лиги. Поединок завершился результативной ничьей и скандальными решениями арбитра.

Тоттенхэм – Ливерпуль 2:2

Голы: Кейн, 13, Сон, 74 – Жота, 35, Робертсон, 69

Удаление: Робертсон, 77 (Ливерпуль)

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Качели в первом тайме

Команды весело начали матч, обменявшись острыми моментами. Воротам Льориса угрожал Милнер, пробив издалека, а Ливерпуль спас Алиссон, отразив выстрел Кейна.

Ливерпуль в отсутствие Фабинью и Ван Дейка заметно потерял в организации обороны, поэтому на 13-й минуте Ндомбеле разрезал защиту "мерсисайдцев". На ударной позиции оказался Кейн и вывел "шпоры" вперед.

Тоттенхэм мог увеличивать свое преимущество, но убийственные шансы упустили Сон и Али.

Еще в первом тайме подопечные Антонио Конте могли остаться в меньшинстве. Кейн грубо сбил Роберстона, но арбитр наказал нападающего только желтой карточкой.

Фол Кейна против Роберстона / Фото из инстаграма Sky Sports

В середине тайма Ливерпуль постепенно начал забирать инициативу и на 35-й минуте восстановил паритет. Лондонцы забыли в штрафной о Жоте, который непринужденно переиграл Льориса.

Ливерпуль мог выходить вперед, однако вратарь Тоттенхэма спас партнеров после мощного удара Александера-Арнольда.

Второй тайм

Сразу после перерыва два убийственных шанса вывести Тоттенхэм вперед упустил Кейн. Нападающий чудом не смог отличиться в воротах Алиссона из-за предела штрафной Ливерпуля.

После этого "шпоры" потухли, и Ливерпуль вышел вперед на 69-й минуте. Результативная атака Ливерпуля началась с момента возле собственных ворот, где Али требовал пенальти за контакт с Александером-Арнольдом.

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Пока Али лежал в штрафной Ливерпуля, Трент прибежал в штрафную Тоттенхэма и ассистировал Робертсону. Эндрю переправил мяч в ворота ударом головы после силового прострела.

Команда Юргена Клоппа была впереди всего 5 минут. Матип не уследил за Соном, который еще и воспользовался неудачной игрой Алиссона. Голкипер Ливерпуля не попал по мячу, после чего кореец отличился в пустых воротах.

На 77-й минуте гости остались в меньшинстве. Робертсон очень грубо сбил Эмерсона и арбитр справедливо удалил Трента. Но ливерпульцы были возмущены, ведь за схожий инцидент не был удален Кейн. Символично, что форвард "шпор" сбил Робертсона.

В конце игры Тоттенхэм старался вырвать победу, но Ливерпуль выстоял в меньшинстве.

Из-за осечки команда Клоппа теперь проигрывает Манчестер Сити 3 очка в турнирной таблице и занимает второе место. "Шпоры" набрали 26 очков – 7-е место.