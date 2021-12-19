Невакцинированный футболист – это угроза всей команде
Клопп рассказал, что сейчас Ливерпуль не близок к подписанию какого-либо футболиста. Но немец подчеркнул, что для него важно, чтобы футболисты были вакцинированы.
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Тренер "мерсисайдцев" отметил, что невакцинированный футболист – это угроза всей команде.
Если игрок вообще не вакцинирован, он представляет угрозу для всех нас. Он, конечно, не хочет быть угрозой. И это вовсе не значит, что он думает: "Боже мой, мне плевать на других". Но он все же несет угрозу,
– убежден Клопп.
По словам тренера, команде и клубу придется подстраиваться под невакцинированных игроков. По мнению немца, это настоящий бардак.
"Ему нужно переодеваться в отдельной раздевалке, он должен есть в другой столовой, он должен сесть в другой автобус, он должен ехать на другой машине. С организационной точки зрения это настоящий бардак", – сказал Клопп.
Он добавил, что сейчас сложно соблюдать карантинные протоколы.
Если кто-то заразится коронавирусом и невакцинированный игрок будет рядом с ним последние четыре дня, то окажется в изоляции. Если нам нужно поехать в какую-нибудь страну на еврокубковый матч, то по возвращении ему придется самоизолироваться. Так что, конечно, это будет иметь значение,
– заявил специалист.
Клопп заверил, что для непривитых игроков не будут строить дополнительные здания.
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