Лондонский Тотенхэм и Лестер встретятся в рамках 14 тура АПЛ. Команды, ведущие борьбу за чемпионство, проведут матч 20 декабря на поле "шпор". Что прогнозируют букмекеры – в материале Спорт 24.

Тоттенхэм – Лестер: прогноз

Команда Жозе Моуринью в предыдущей игре драматично проиграла Ливерпулю (2:1) и отпустила "мерсисайдцев" на 3 очка, пишет 24 канал. Зато Лестер после двух подряд побед потерпел фиаско в поединке с Эвертоном. "Лисы" проигрывают Ливерпулю 4 очка.

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В последних пяти встречах между командами в АПЛ было зафиксировано 4 победы "шпор" и одну победу Лестера. При этом "шпоры" не проигрывают "лисицам" дома с 2016 года.

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Тоттенхэм – фаворит матча. Победу подопечных Жозе Моуринью букмекеры оценивают коэффициентом 2,10. В то же время на победу Лестера букмекеры предлагают коэффициент 3,74. Коэффициент 3,55 на то, что игра завершится ничьей.

Встреча Тоттенхэма и Лестера всегда интересна тем, что на поле пересекаются два лучшие нападающие Англии Гарри Кейн и Джейми Варди.

Гол нападающего Тоттенхэма Кейна в ворота "лис" букмекеры оценивают коэффициентом 2. В то же время результативный удар Варди оценен коэффициентом 2,10.

Поединок Тоттенхэм – Лестер состоится 20 февраля. Начало в 16:15.