Лондонський Тотенхем та Лестер зустрінуться у рамках 14 туру АПЛ. Команди, які ведуть боротьбу за чемпіонство, проведуть матч 20 грудня на полі "шпор". Що прогнозують букмекери – у матеріалі Спорт 24.

Тоттенгем – Лестер: прогноз

Команда Жозе Моурінью у попередній грі драматично програла Ліверпулю (2:1) та відпустила "мерсисайдців" на 3 очки, пише 24 канал. Натомість Лестер після двох поспіль звитяг зазнав фіаско у поєдинку з Евертоном. "Лисиці" програють Ліверпулю 4 очки.

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В останніх п'яти зустрічах між командами в АПЛ було зафіксовано 4 перемоги "шпор" та одну звитягу Лестера. При цьому "шпори" не програють "лисицям" вдома з 2016 року.

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Тоттенхем – фаворит матчу. Перемогу підопічних Жозе Моурінью букмекери оцінюють коефіцієнтом 2,10. Водночас на звитягу Лестера букмекери пропонують коефіцієнт 3,74. Коефіцієнт 3,55 на те, що гра завершиться нічиєю.

Зустріч Тоттенхема та Лестера завжди цікава тим, що на полі перетинаються два найкращі нападники Англії – Гаррі Кейн та Джеймі Варді.

Гол нападника Тоттенхема Кейна у ворота "лисиць" букмекери оцінюють коефіцієнтом 2. Водночас результативний удар Варді оцінений коефіцієнтом 2,10.

Поєдинок Тоттенхем – Лестер відбудеться 20 лютого. Початок о 16:15.