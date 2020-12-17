Центральным матчем 13 тура АПЛ стала игра, в которой встретились Ливерпуль и Тоттенхэм. До этой игры обе команды делили между собой первое место в турнирной таблице. Поэтому победитель после матча возглавлял АПЛ единолично.

Ливерпуль – Тоттенхэм 2:1

Голы: Салах, 26, Фирмино, 90 – Сон, 33

У Тоттенхэма оказался довольно сложный календарь матчей в чемпионате. Только в АПЛ команда сыграла против МанСити, Челси, Арсенала подряд. После этого была игра с Кристал Пэлэс. И теперь – Ливерпуль, а уже в воскресенье, 29 декабря, – Лестер. Несмотря на это, "шпорам" удалось остаться на первом месте в турнирной таблице, но они подпустили к себе Ливерпуль. После очной встречи на "Энфилде", "мерсисайдцы" обошли соперников из Северного Лондона.

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Ливерпуль во что бы то ни стало стремился победить в этом матче. И чуть ли не сразу бросился на ворота соперника. К концу игры команда нанесла 17 ударов, 11 из которых – в створ ворот. И если бы не надежная игра Льориса, счет на табло был бы разгромным, а победитель матча определился бы не на последних минутах игры.

Особенно старался Джонс. Но ему не удалось забить. И именно после его прохода мяч отлетел к Салаху. "Одинадцатка" Ливерпуля нанес удар по воротам. И рикошет от защитников Тоттенхэма сыграл злую шутку с ними – мяч по недосягаемой для голкипера траектории влетел в ворота Льориса.

Но через несколько минут счет на табло был равным. Одна из немногих атак "шпор" закончилась тем, что Сона бросили в прорыв чуть ли не со своей половины поля. И нападающий удачно воспользовался моментом. Но праздновать было рановато. Арбитр решил проверить, не было ли офсайда. После просмотра VAR гол все-таки засчитали.

Во втором тайме Тоттенхэм упустил как минимум две замечательные возможности забить. И сделал это все один игрок – Бергвейн. Первый раз он пробил мимо дальнего угла ворот, а в следующей попытке попал в штангу.

У противоположных ворот чудеса реакции продолжал демонстрировать Льорис. В один из моментов он спас команду после удара Мане – мяч после этого попал в перекладину.

И все же Ливерпулю удалось вырвать победу в этом матче. Уже на последней минуте основного времени команда получила право на угловой. После подачи Фирмино мощно пробил головой, отправив мяч в угол ворот мимо голкипера.

Ливерпуль побеждает и выходит на первое место в турнирной таблице. Тоттенхэм остался на второй строчке, так как Саутгемптон не сумел обыграть Арсенал. Лестер дома уступил Эвертону и остался на четвертой строчке.

Видеообзор матча Ливерпуль – Тоттенхэм