Тоттенхэм – Лестер: где смотреть онлайн матч АПЛ

Матч АПЛ Тоттенхэм – Лестер состоится 20 декабря. Начало поединка в 16:15. Об этом сообщает 24 канал.

К слову Тоттенхэм – Лестер: кто одержит победу и бросит вызов Ливерпулю – прогноз на матч АПЛ

Трансляцию матчей АПЛ в Украине осуществляет только телеканал Setanta. Именно на нем и будет показан матч Тоттенхэм – Эвертон.

Доступна Setanta к просмотру на большинстве ОТТ-сервисов, среди которых Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv.

Однако стоит отметить, что на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Кроме того, о включении канала Setanta в свои пакеты сообщило немало кабельных операторов.

Перед игрой

Обе команды потерпели поражения в предыдущем туре. Тоттенхэм в принципиальном матче уступил Ливерпулю и позволил тому возглавить турнирную таблицу.

В то же время Лестер уступил Эвертону и упустил шанс обойти в турнирной таблице именно "шпор".