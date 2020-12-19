Матч АПЛ Тоттенхем – Лестер відбудеться 20 грудня. Початок поєдинку о 16:15. Про це повідомляє 24 канал .

Трансляцію матчів АПЛ в Україні здійснює лише телеканал Setanta. Саме на ньому і буде показано матч Тоттенхем – Лестер.

Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv.

Однак варто відзначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.

Перед грою

Обидві команди зазнали поразок у попередньому турі. Тоттенхем у принциповому матчі поступився Ліверпулю та дозволив тому очолити турнірну таблицю.

Водночас Лестер поступився Евертону та втратив шанс обійти у турнірній таблиці саме "шпор".