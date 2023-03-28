Зидан близок к возвращению: топ-клуб АПЛ заинтересован в звездном тренере
Источник:Sky Sport Italia
Тоттенхэм остался без наставника после увольнения Антонио Конте. Теперь же боссы "шпор" ищут звездную замену итальянцу на лето.
Во время международной паузы Тоттенхэм остался без тренера. Лондонский клуб решил проститься с Антонио Конте, который критиковал руководство и не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.
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До окончания этого сезона "шпор" будет возглавлять бывший ассистент итальянца Кристиан Стеллини. Впрочем, клуб уже ищет варианты, кто мог бы возглавить команду летом.
План В после Нагельсманна
Основным вариантом для Тоттенхэма был Юлиан Нагельсманн, недавно освобожденный из Баварии. Впрочем, немец пока не планирует восстанавливать тренерскую карьеру и не факт, что захочет летом.
Именно этого лондонцы прорабатывают еще один вариант. Среди главных претендентов на должность легенда французского футбола Зинедин Зидан, который находится без работы с 2021 года.
Специалист надеялся возглавить свою национальную сборную после ЧМ-2022. Но после того, как Франция продлила контракт с Дидье Дешамом, Зизу готов к новым вызовам. Другими альтернативными вариантами для Тоттенхэма являются Роберто Де Дзерби и Луис Энрике.
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Вся тренерская карьера в Реале
Отметим, что вся тренерская карьера Зидана связана с Реалом. Сначала он работал там ассистентом в Карло Анчелотте, после чего руководил Кастильей (второй командой клуба).
В 2016 году Зинедин возглавил первую команду и привел ее к трем победам в Лиге чемпионов поспел. Покинув пост в 2018-м, он вернулся через год и поработал два сезона. Кроме трех трофеев ЛЧ Зидан выиграл еще 8 титулов с Реалом.
Напомним, что в нынешнем сезоне АПЛ Тоттенхэм ведет борьбу за место в топ-четверке. Пока "шпоры" как раз и идут четвертыми, но они сыграли больше матчей, чем все основные конкуренты:
- Манчестер Юнайтед – 50 (26 игр)
- Тоттенхэм – 49 (28 игр)
- Ньюкасл – 47 (26 игр)
- Ливерпуль – 42 (26 игр)
- Брайтон – 42 (26 игр)