В Англии набирает обороты сезон 2020/2021. Во вторник, 29 сентября, состоится матч 1/8 финала Кубок футбольной лиги между "Тоттенхэмом" и "Челси".

Тоттенхэм – Челси: прогноз

Очевидно, что наставники обеих лондонских команд проведут ротацию состава, пишет 24 канал. Однако это не помешает лондонском дерби быть горячим. Как известно, "шпор" возглавляет экс-тренер "Челси" Жозе Моуринью.

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Во время прошлого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) обе команды потеряли очки. "Челси" вырвал ничью у "Вест Бромвича", а "шпоры" упустили победу над "Ньюкаслом".

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"Челси" очень сильно отработал на трансферном рынке. Ряды "синих" пополнили сразу несколько звездных футболистов.

Возможно, это позволяет "Челси" быть фаворитом игры. На победу подопечных Фрэнка Лэмпарда в основное время коэффициент 1,97.

Эксперты оценили победу "Тоттенхэма" в основное время коэффициентом 3,80. Если же основное время завершится ничьей – коэффициент 3,75.

Прогноз Pari Match

В компании Pari Match оценили шансы лондонских клубов выйти в четвертьфинальный раунд. Больше шансов, по мнению экспертов, у "Челси". Их выход в 1/4 финала оценен коэффициентом 1,50.

Шансы подопечных Жозе Моуринью выбить "Челси" и пройти в следующий раунд оценены коэффициентом 2,60.

Матч "Тоттенхэм" – "Челси" состоится 29 сентября. Начало матча в 21:45.