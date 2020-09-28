В Англії набирає обертів сезон-2020/2021. У вівторок, 29 вересня, відбудеться матч 1/8 фіналу Кубок футбольної ліги між "Тоттенхемом" та "Челсі".

Тоттенхем – Челсі: прогноз

Очевидно, що наставники обидвох лондонських команд проведуть ротацію складу, пише 24 канал. Проте це не завадить лондонському дербі бути гарячим. Як відомо, "шпор" очолює екстренер "Челсі" Жозе Моурінью.

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Під час минулого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) обидві команди втратили очки. "Челсі" вирвав нічию у "Вест Бромвіча", а "шпори" втратили перемогу над "Ньюкаслом".

Прогноз Favbet

"Челсі" надзвичайно сильно відпрацював на трансферному ринку. Лави "синіх" поповнили відразу декілька зіркових футболістів.

Можливо, це дозволяє "Челсі" бути фаворитом гри. На перемогу підопічних Френка Лемпарда в основний час коефіцієнт 1,97.

Експерти оцінили звитягу "Тоттенхема" в основний час коефіцієнтом 3,80. Якщо ж основний час завершиться нічиєю – коефіцієнт 3,75.

Прогноз Pari Match

У компанії Pari Match оцінили шанси лондонських клубів вийти до чвертьфінального раунду. Більше шансів, на думку експертів, у "Челсі". Їх вихід до 1/4 фіналу оцінений коефіцієнтом 1,50.

Шанси підопічних Жозе Моурінью вибити "Челсі" та пройти до наступного раунду оцінені коефіцієнтом 2,60.

Матч "Тоттенхем" – "Челсі" відбудеться 29-го вересня. Початок матчу о 21:45.