В рамках 1/8 финала Кубка футбольной лиги состоится лондонское дерби. "Тоттенхэм" 29-го сентября примет "Челси". Посмотреть топ-матч можно онлайн на сайте Спорт 24.

Поединок "Тоттенхэм" – "Челси" состоится 29 сентября, сообщает 24 канал. Начало матча 1/8 финала Кубка Футбольной лиги в 21:45.

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"Тоттенхэм" – "Челси": где смотреть

Трансляцию матча "Тоттенхэм" – "Челси" проведет телеканал Setanta. Просмотр игры доступен для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo.

Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не покидая сайт Спорт 24.

Также канал Setanta доступен на платформе oll.tv. Для этого необходимо иметь подписку на пакет xtra sport oll inclusive.

"Тоттенхэм" – "Челси": онлайн-трансляция