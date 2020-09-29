У рамках 1/8 фіналу Кубка футбольної ліги відбудеться лондонське дербі. "Тоттенхем" 29-го вересня прийме "Челсі". Переглянути топ-матч можна онлайн на сайті Спорт 24.

Поєдинок "Тоттенхем" – "Челсі" відбудеться 29 вересня, повідомляє 24 канал. Початок матчу 1/8 фіналу Кубка футбольної ліги о 21:45.

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"Тоттенхем" – "Челсі" де дивитися

Трансляцію матчу "Тоттенхем" – "Челсі" проведе телеканал Setanta. Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo.

Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн", якою вони можуть скористатися, не залишаючи сайт Спорт 24.

Також канал Setanta доступний на платформі oll.tv. Для цього необхідно мати підписку на пакет xtra sport oll inclusive.

"Тоттенхем" – "Челсі": онлайн-трансляція