"Тоттенхем" завдяки серії пенальті переміг "Челсі" та вийшов в 1/4 фіналу Кубка ліги: відео
29 вересня "Тоттенхем" зустрівся із "Челсі" у матчі 1/8 фіналу Кубка футбольної ліги. Господарі завдяки серії пенальті здолали суперника та вийшли до чвертьфіналу.
Тоттенхем – Челсі 1:1 (по пен. 5:4)
Голи: Ламела, 83 – Вернер, 19
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Мінімальна перевага
Команди досить обережно розпочали цю зустріч, але дещо активніші були футболісти "Челсі". Маунт приборкав м'яч, який відскочив і спробував заскочити голкіпера зненацька, пробивши з далекої відстані. Але удар виявився невдалим і м'яч полетів далеко вбік від лівої стійки, пише 24 канал.
Хадсон-Одой увірвався в штрафний майданчик, відгукнувся на пас і сильно пробив по центру воріт. Голкіпер Льоріс зіграв пильно, виконавши гарний сейв.
Активність гостей принесла їм бажаний результат. На 19-й хвилині Вернер одним дотиком обробив м'яч після вбивчої передачі на межі штрафного майданчика, закрутив м'яч у кут воріт – 0:1.
Захисник сміливо заблокував удар, якого з меж штрафного майданчика завдав Фернандеш.
Наприкінці першого тайму Ламела знайшов вільний простір у штрафному майданчику і швидко пробив у кут воріт – Менді видав чудовий сейв і не дав супернику забити.
Серія пенальті
Першу небезпечну атаку у другій частині зустрічі створив "Тоттенхем". Регілон Родрігес опинився першим на м'ячі в штрафному майданчику та завдав неймовірного удару – воротар Менді був до нього готовий і виконав блискучий сейв.
Активний Регілон Родрігес виграв двобій у повітрі, намагаючись дотягнутись до м'яча після подачі, яку виконав Ор'є, але лише зачепив м'яч головою, з близької відстані відправивши його далеко від стійки.
Вернер у штрафному майданчику прийняв передачу врозріз між захисниками та відразу пробив низом по центру воріт, але Льоріс виконав чудовий сейв.
На 83-й хвилині Ламела врятував "Тоттенхем" від поразки. Він реалізував вбивчу поперечну передачу, закрутивши м'яч під праву стійку – 1:1.
Переможця у зустрічі визначила серія після матчевих пенальті, де сильнішими виявились господарі. Вони бездоганно реалізували всі свої 5 ударів з 11-метрової позначки. А от невдахою вечора став Маунт, який пробив повз ворота.
Тоттенхем – Челсі відеоогляд