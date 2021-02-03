В четверг, 4 февраля, Тоттенхэм на своем поле сыграет с Челси в матче 22 тура АПЛ. Болельщики этот матч могут посмотреть онлайн и по телевидению.

Источник: 24 канал

Матч АПЛ Тоттенхэм – Челси состоится 4 февраля. Начало поединка в 22: 00.

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Тоттенхэм – Челси: где смотреть

Трансляцию матчей АПЛ в Украине осуществляет только телеканал Setanta. Именно на нем и будет показан матч Тоттенхэм – Челси.

Доступна Setanta к просмотру на большинстве ОТТ-сервисов, среди которых Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv.

Однако стоит отметить, что на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Кроме того, о включении канала Setanta в свои пакеты сообщило немало кабельных операторов.