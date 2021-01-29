Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью остался не слишком доволен действиями своих игроков в матче против Ливерпуля. Особенно досталось защитнику Сержу Орье. Игрок же после ссоры просто покинул стадион после первого тайма.

Источник: Daily Mail

Тоттенхэм пропустил первый гол в матче уже перед самым перерывом. Прошел заброс за спину Орье на свободного Мане, и уже сенегалец прострелил на Фирмино, который и открыл счет в этой встрече.

К теме Ливерпуль уверенно победил Тоттенхэм, прервав 5-матчевую безвыигрышную серию: видео

В перерыве матча между Моуринью и игроками прошел "разговор на повышенных тонах". После чего тренер решил провести сразу двойную замену. На второй тайм уже не вышли Кейн и Орье. Однако первый – из-за повреждения.

Такое решение не слишком понравилось ивуарийскому защитнику. Поэтому он сразу после перерыва покинул стадион, не дождавшись окончания матча.

Тоттенхэм во втором тайме пропустил еще дважды, забив лишь один раз. И проиграл Ливерпулю 1: 3.