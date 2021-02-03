У четвер, 4 лютого, Тоттенхем на власному полі зіграє з Челсі у матчі 22 туру АПЛ. Вболівальники цей матч можуть переглянути онлайн і по телебаченню.

Джерело: 24 канал

Матч АПЛ Тоттенхем – Челсівідбудеться 4 лютого. Початок поєдинку о 22:00.

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Тоттенхем – Челсі: де дивитися

Трансляцію матчів АПЛ в Україні здійснює лише телеканал Setanta. Саме на ньому і буде показано матч Тоттенхем – Челсі.

Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv.

Однак варто відзначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.