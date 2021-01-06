Лондонский Тоттенхэм вышел в финал Кубка английской лиги. Во вторник, 5 января, Тоттенхэм в полуфинальной игре победил Брэнтфорд с Чемпионшипа.

Тоттенхем – Брентфорд 2:0

Голы: Сиссоко, 12, Сон, 70

Удаление: Да Силва, 84 (Брентфорд)

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Уже на старте матча "шпоры" открыли счет, пишет 24 канал. После навеса в штрафную защитники Брэнтфорда оставили наедине Сиссоко.

Французский хавбек удачно подстроился и пробил головой на недосягаемой для голкипера высоте.

Еще через несколько минут Тоттенхэм мог удвоить преимущество. После углового Лукас пробил головой, однако вратарь совершил прекрасный сейв.

После перерыва Тоттенхэм практически закрыл вопрос выхода в финал. Сон убежал на рандеву с голкипером и уверенно забил второй гол.

На 84-й минуте дела гостей стали совсем плохи. Да Силва шипами проехался по ноге Хьойберга и был удален.

В финале Тоттенхэм сыграет с победителем пары Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Их игра состоится 6 января.

Тоттенхэм – Брентфорд видеообзор