Лондонський Тоттенхем вийшов до фіналу Кубка англійської ліги. У вівторок, 5 січня, Тоттенхем у півфінальній грі переміг Брентфорд з Чемпіоншипу.

Тоттенхем – Брентфорд 2:0

Голи: Сіссоко, 12, Сон, 70

Вилучення: Да Сілва, 84 (Брентфорд)

До теми Манчестер Юнайтед чи Манчестер Сіті: хто виявиться сильнішим у півфіналі Кубка футбольної ліги

Уже на старті матчу "шпори" відкрили рахунок, пише 24 канал. Після навісу у штрафний оборонці Брентфорда залишили наодинці Сіссоко.

Французький хавбек вдало підлаштувався та пробив головою на недосяжній для голкіпера висоті.

Ще через декілька хвилин Тоттенхем міг подвоїти перевагу. Після кутового Лукас пробив головою, однак воротар здійснив прекрасний сейв.

По перерві Тоттенхем практично закрив питання виходу у фінал. Сон втік на рандеву з голкіпером та впевнено забив другий гол.

На 84-й хвилині справи гостей стали геть погані. Да Сілва шипами проїхався по нозі Хьойберга та був вилучений.

У фіналі Тоттенхем зіграє з переможцем пари Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті. Їх гра відбудеться 6 січня.

Тоттенхем – Брентфорд відеоогляд